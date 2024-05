Die britische Vielseitigkeitsreiterin Georgie Campbell ist am Sonntag nach einem Sturz verstorben. Die 36-jährige, erfahrene Sportlerin sei bei den Bicton International Horse Trials in Devon auf ihrem Pferd Golbal Quest beim Hindernis 5b, einem Zaun, zu Fall gekommen. Auch sofort herbeigeeiltes medizinisches Personal sowie das Team eines Rettungshubschraubers konnte Campbell, die über 200 Starts auf internationalem Niveau verzeichnete, nicht retten. Ihr Pferd Global Quest wurde von den Tierärzten vor Ort untersucht und konnte unverletzt zurück in den Stall gebracht werden, wie es weiter hieß.

Wie genau der Unfall passiert ist, gibt der Reit-Dachverband nicht preis. »Um die Privatsphäre der Familie in dieser äußerst schwierigen und traurigen Zeit zu respektieren, werden keine weiteren Details bekannt gegeben«, heißt es in einer Mitteilung. Das Turnier wurde nach dem Unfall abgebrochen. Der Bewerb wurde nach dem Unglück nicht mehr fortgesetzt.

Campbell galt als erfahrene Reiterin, die Großbritannien mehrfach bei Nationenpreisen vertreten hatte und bei über 200 Turnieren gestartet war. Seit 2020 war Georgie Campbell mit dem Reiter Jesse Campbell, der Neuseeland bei Olympia in Tokio 2021 vertreten hat, verheiratet.