Das war im wahrsten Sinne eine schwere Geburt: In der südchilenische Stadt Curanilahue brachte eine Mutter am Donnerstag ein enorm großes Baby zur Welt. Der Junge wog 7,1 Kilogramm und maß 57 Zentimeter, nachdem er per Kaiserschnitt von den Ärzten geholt wurde. Er ist damit das schwerste Neugeborene in der Geschichte Chiles, wie Geburtshelferin Marcia Venegas der Nachrichtenagentur Reuters berichtete: „Es ist äußerst selten, dass eine Geburt stattfindet und das Neugeborene mehr als 7 Kilo wiegt. In Chile ist das bisher noch nie vorgekommen. Das schwerste jemals registrierte Neugeborene wog 6,7 Kilo.“

Der Vater des Jungen wurde von dem Rekordgewicht überrascht, erklärte er in einem TV-Interview. „Das Baby sollte winzig sein und in Windeln für Neugeborene passen. Aber jetzt sieht er fast aus wie ein Einjähriger.“

Das Baby befand sich nach der Geburt in einem ernsten Zustand, der aber nicht lebensbedrohlich war. Trotzdem wurde es zur weiteren Behandlung in das Regionalkrankenhaus de Concepción verlegt. Auch seine Mutter befindet sich noch im Krankenhaus und wartet darauf, wieder mit ihrem neu geborenen Jungen vereint zu werden.