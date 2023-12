Ein ganz besonderes Weihnachtgeschenk gab es für Gregory Wüthrich in der Winterpause. Der Sturm-Star wird im kommenden Jahr erstmals Papa. Seine Verlobte Felicia erwartet das erste gemeinsame Kind, das gaben beide auf Instagram bekannt. „2023 war ein spezielles Jahr für und wir können 2024 nicht mehr erwarten.“

Auf den Fotos ist die Verlobte Wüthrichs mit Babybauch zu sehen, in den Kommentaren gab es bereits die ersten Glückwünsche. Derzeit laboriert der 29-Jährige an einer Knie-Verletzung, die ihn wohl bis Mitte Jänner zum Zusehen zwingt. Zum Pflichtspielauftakt am 2. Februar im ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen die Wiener Austria soll der Schweizer aber wieder als Abwehrchef der Schwarz-Weißen zur Verfügung stehen.