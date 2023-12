Es ist jedes Jahr etwas ganz Besonderes: Das Baby, das genau am Neujahrstag zur Welt kommt. Bis es so weit ist, dauert es zwar noch ein bisschen, aber die Krankenanstaltengesellschaft Kages hat anhand des Geburtenregisters und der Landesstatistik Steiermark schon einmal einen Blick in die Zukunft gewagt und das typische steirische Neujahrsbaby vorausgesagt.