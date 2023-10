Ein Spaziergang durch die Via Frattina mitten in Italiens Hauptstadt Rom wurde einer schwangeren Frau am Freitag zum Verhängnis. Ein acht Monate alter Rottweiler stürzte auf die 28-Jährige. Der rund 60 kg schwere Hund fiel von der Terrasse aus dem dritten Stock eines Wohnhauses. Passanten eilten sofort zur verletzten Frau und zu dem Tier und alarmierten die Rettungskräfte.

Die Schwangere wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Spital gebracht. Laut „romatoday“ sei sie aber außer Lebensgefahr. Dem ungeborenen Kind sei nichts passiert. Die römische Polizei und die Carabinieri von San Lorenzo rückten mit einem Großaufgebot an, um den Vorfall schnellstmöglich zu rekonstruieren.

Einige Anwohner und Passanten missinterpretierten den Aufprall zunächst und dachten an einen Schuss. Sie gingen laut eigenen Aussagen in Deckung und realisierten erst etwas später, dass sich etwas anderes zugetragen hatte. Während die Frau versorgt wurde, versuchten andere Personen, dem Rottweiler zu helfen. „Wir haben etwa 50 Minuten lang mehrere Tierkliniken angerufen. Keiner konnte uns helfen. Sie sagten uns, wir sollten den Hund in die Klinik bringen, aber wie soll man einen verletzten 60 kg schweren Rottweiler bewegen?“, berichtete Cecilia, die Verkäuferin einer Druckerei gegenüber des Wohnhauses. Der Hund überlebte den Sturz schlussendlich nicht.