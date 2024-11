Für ihre 28 Jahre hat Dirigentin Agnes Schnabl bereits eine mehr als beachtliche musikalische Karriere hingelegt. Ihr jüngster großer Erfolg: Sie gewann den „Internationalen Chor-DirigentInnen-Wettbewerb“ in London. Rund 80 Bewerbungen hat es dafür gegeben, 15 wurden eingeladen. „Wir mussten dann vor Ort und vor einer internationalen Jury mit den Chören, sowohl Amateur- als auch Profichören, arbeiten. Hier zu gewinnen ist schon etwas ganz Besonderes“, freut sich Schnabl, die ihre musikalische Heimat im Unteren Gailtal verortet.

Auch wenn sie dort nicht aufgewachsen ist, weil die Eltern nach Klagenfurt und später nach Velden gezogen sind. „Aber meine Großeltern sind Kärntner Slowenen aus Hohenthurn. Wir waren deshalb auch fast jedes Wochenende dort und haben gemeinsam viele slowenische Volkslieder gesungen. Das war sozusagen meine erste Berührung mit dem Gesang.“ Diese innige Verbundenheit mit der Musik und mit dem Gesang sollte sie auch ihr weiteres Leben begleiten. Nach der Matura am Gymnasium in Klagenfurt-Viktring studierte Schnabl „Dirigieren und Chordirigierpädagogik“ an der Grazer Kunstuniversität bei Johannes Prinz, Rahela Durič und Franz Jochum.

Agnes Schnabl: Nur 15 Teilnehmer und Teilnehmerinnen wurden nach London eingeladen © Privat

Auch das hatte ein wenig mit ihrer Familie zu tun, schließlich war ihre Mutter, Petra Schnabl-Kuglitsch, einmal Leiterin des Grenzlandchores Arnoldstein und und gründete als Österreichs jüngste Chorleiterin eine Singgemeinschaft in Hohenthurn. „Da war ich schon als Kind oft mit dabei“, erinnert sich Schnabl, die mittlerweile als freiberufliche Dirigentin tätig ist und seit 2021 auch als Lehrbeauftragte an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien die Fächer Dirigieren und Chor unterrichtet. „Das ist eine wunderbare Mischung und ich bin froh, dass es sich so ergeben hat.“

„Musik verbindet Menschen“

Zudem ist sie auch Leiterin des nationalen Jugendchors Österreichs, des Tiroler Landesjugendchors, des „ensemble kanti“ sowie des „coro siamo“. „Ich bin also sehr viel unterwegs“, sagt Schnabl. Als Dirigentin sei sie immer wieder fasziniert davon, wie man alleine mit den Bewegungen der Hände den Klangkörper eines Chores verändern könne. „Das hat für mich etwas Magisches“, sagt Schnabl, deren Stärke auch darin besteht, sich für die jeweils aktuellen Projekte, an denen sie gerade arbeitet, am meisten begeistern zu können. Egal, ob es sich um neue und zeitgenössische Werke oder eben Volksmusik handelt. „Die Musik verbindet die Menschen und das ist schön“, sagt Schnabl, die in ihrer Freizeit gerne in der Natur unterwegs ist oder sich beim Yoga entspannt. „Da nehme ich mir dann Zeit nur für mich.“ Und wenn es ihre Zeit erlaubt, kommt sie auch immer wieder gerne nach Kärnten.