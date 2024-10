Nach der bekannten Muschelinsel vor Lignano, die vor Kurzem verkauft wurde, ist nun ein weiteres Idyll am Meer zu haben. Wie mehrere italienische Medien berichten, steht die Insel Orbi vor Grado zum Verkauf. Orbi liegt zwischen den Inseln Gorgo und Ravaiarina.

Die 35.000 Quadratmeter große Insel wird beim Gerichtsverkaufsinstitut Coveg in Udine an den Bestbieter versteigert. Mindestgebot ist eine halbe Million Euro. Die Insel ist Teil der Konkursmasse aus der Liquidation von „Magic Spa“. Der Futtermittelhersteller wies Schulden von 28 Millionen Euro auf.

Die Versteigerung von Orbi ist für den 30. Jänner 2025 angesetzt, Interessenten können persönlich oder online teilnehmen. Am gleichen Tag kommen weitere Gründe und Gebäude aus der „Magic Spa“-Konkursmasse unter den Hammer: eine Villa mit 783 Quadratmetern Grund in Mortegliano, ein knapp 80.000 Quadratmeter großes Grundstück in Cassacco, ein 2000 Quadratmeter großer Baugrund in Sappada und ein Haus mit 910 Quadratmetern Grund in San Giorgio di Nogaro.

Eine spannende Versteigerung von Teilen der Konkursmasse steht aber bereits am 12. Dezember auf dem Programm: Da kommt nämlich neben Geschäften und einem Lagerhaus auch eine Penthouse-Wohnung direkt im Yachthafen Punta Faro in Lignano unter den Hammer.