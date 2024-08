Von Nazareth bis Bethlehem: Nicht nur im Heiligen Land, sondern auch in St. Lambrecht führt der Weg von der Heimatstadt Marias und Josefs bis zum Geburtsort Jesu über Berge und Täler. Denn die barocke Krippe zählt zu den größten ihrer Art in Österreich. Bis Weihnachten soll sie wieder in ihrem alten Glanz erstrahlen.