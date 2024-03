„Wenn man die Figuren sieht, bekommt man richtige Ehrfurcht“

Die Krippe des Benediktinerstiftes zählt zu den größten ihrer Art in Österreich. Damit sie zu Weihnachten wieder in voller Pracht erstrahlen kann, restaurieren Erika Thümmel und Christine Liebmann in der Fasten- und Osterzeit das barocke Meisterwerk.