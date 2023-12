Im Herbst 2020 hat sich die Modekette „Kult“ in der Bezirksstadt niedergelassen und im „Tenorio“ in Wolfsberg auf rund 500 Quadratmetern eine Filiale eröffnet. Doch die Markenmode für Damen und Herren wird jetzt abverkauft und das Geschäft bis Ende Jänner geschlossen, wie die Geschäftsleitung des Einkaufszentrums gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt: „Es wird einen Mieterwechsel geben und die Geschäftsfläche umgebaut. Einen Teil davon, rund 100 Quadratmeter, bekommt der dort angrenzende MediaMarkt dazu, der sich vergrößern will. Auf den laufenden Betrieb des MediaMarktes wird die Vergrößerung der Räumlichkeiten keinen Einfluss haben.“