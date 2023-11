Der Tod ist ein Thema, das viele Menschen gerne verdrängen. Coralee Meier beschäftigt sich seit 30 Jahren mit dem Sterben und das nicht nur in der Theorie. Als ehrenamtliche Mitarbeiterin des Hospizvereins Steiermark begleitet sie Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und versucht ihnen den Weg so angstfrei und erfüllend wie möglich zu machen. Allerdings geht es dabei keinesfalls nur um die letzten Tage vor dem Tod: „Wir begleiten manche Menschen über Jahre“, meint Meier.

In der Hospizpflege zu landen, war eigentlich nie ihr Ziel, genauso wenig, wie in Bad Aussee zu leben. Die 74-Jährige wurde auf Hawaii geboren und hat dort ein Studium als Lehrerin absolviert. In die Steiermark gezogen ist sie vor 53 Jahren der Liebe wegen. „Ich bin ein Souvenir, mein Mann war zum Auslandsjahr in den USA und da haben wir uns kennengelernt“, so Meier.

Tod verleiht Leben Wert

In Bad Aussee sammelt sie auch die ersten Erfahrungen in der Pflege. Denn sie schlägt eine Karriere in der mobilen Pflege ein. Als vor 30 Jahren der Hospizverein Steiermark gegründet wurde, zögerte sie nicht lange. Berührungsängste mit dem Tod hatte sie nie. Dennoch kann sie verstehen, warum die Hospizpflege nach wie vor ein Tabuthema ist. „Durch die Konfrontation mit der Hospizpflege ist man dazu gezwungen, sich mit seinem eigenen Tod auseinanderzusetzen“, meint die 74-Jährige. Für sie ist der Tod aber erst das, was dem Leben einen Wert gibt: „Wenn wir alle ewig leben würden, dann müssten wir vieles nicht tun, man bräuchte sich nicht kümmern, nicht auf den Nächsten schauen“, meint die dreifache Mutter.

Ihren Sinn für das Ehrenamt hat Meier dabei bereits von ihren Eltern mitbekommen und auch ihr Mann engagiert sich ehrenamtlich. „Für uns ist es eigentlich selbstverständlich und ein Grundbedürfnis“, so Meier. Diese Leidenschaft für das Ehrenamt ist es auch, was sie seit 30 Jahren im Hospizverein Steiermark hält. „Es ist für mich eine so große Bereicherung, Menschen kennenzulernen und das Gefühl zu haben, selbst etwas zur Gesellschaft beizutragen und helfen zu können“, so Meier.