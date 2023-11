Rhythmus und Tanz sind Sydney Amoo (24) alias Lil Syd in die Wiege gelegt worden. Denn sein Vater hat eine eigene Tanzschule. Als Kind war es dennoch nicht sein Traum, als Tänzer durchzustarten. „Ich wollte Fußball spielen, so wie alle Kinder“, meint der gebürtige Deutsche. Seit drei Jahren lebt der heute 24-Jährige in Graz. Ausschlaggebend dafür war ein Tanzcamp für Kinder in Fürstenfeld. Dabei verliebte er sich in die Steiermark und wurde kurzerhand zum Wahlgrazer. In Graz arbeitet er als Tanzlehrer und gibt so seine Leidenschaft an Kinder und Erwachsene weiter. Das Wichtigste dabei sind für ihn jedoch der Spaß und die Geduld. Denn: „Viele Tanzschüler wollen möglichst schnell besser werden, aber man sollte einfach das Tanzen genießen“, so Amoo.