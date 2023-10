„Wir haben in Graz klare Klima- und Mobilitätsziele beschlossen“, sagt Chistian Kozina-Voit, grüner Verkehrssprecher im Grazer Gemeinderat. „Wir wollen den Autoverkehr in der Stadt bis 2040 halbieren.“ Wie zu diesen Zielen der von der Landesspitze wie der Wirtschaftskammer geforderte Ausbau der A9 auf drei Spuren passt? Gar nicht, so Kozina-Voit. „Die Autobahn führt ja direkt nach Graz. Der Verkehr verschwindet ja nicht einfach an der Stadtgrenze.“

Im August haben Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) und Vize Anton Lang (SPÖ) eine große Studie präsentiert, aus der sie politisch ableiten: Der dreispurige Ausbau der A9 ist alternativlos. Die Erwartung: Der Autoverkehr auf der Autobahn würde kräftig zunehmen, dafür würde sich die Situation in den Gemeinden entlang der A9 entspannen. Und ein Autobahnausbau würde nicht den öffentlichen Verkehr konkurrenzieren. Eine Machbarkeitsstudie liegt ja bereits seit 2018 vor, Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat das Projekt, das mittlerweile auf rund 80 Millionen Euro geschätzt wird, aber auf Eis gelegt.

Grazer Gemeinderat will Auswirkungen auf Stadtverkehr prüfen

In der Stadt Graz hat man bislang eher defensiv auf die Landesstudie reagiert, im Gemeinderat am Donnerstag macht man aber nun den Vorstoß für eine eigene Studie: Vizebürgermeister Judith Schwentner (Grüne) wird zumindest von der Koalitionsmehrheit aus KPÖ, Grünen und SPÖ beauftragt, eine Prüfung der „verkehrlichen Auswirkungen eines dreispurigen Ausbaus der A9 zwischen Wildon und Graz-West auf den Kfz-Verkehr in Graz zu veranlassen“. Besonderes Augenmerk soll dabei auf der „Veränderung der Kfz-Verkehrsbelastung im Grazer Stadtgebiet“ liegen.

„Das Land kann diesen Ausbau nicht einfach vorantreiben, ohne die Auswirkungen auf den Verkehr in Graz zu berücksichtigen“, findet Kozina-Voit, der den entsprechenden Dringlichen Antrag einbringen wird. Ob er die erhoffte Einstimmigkeit bekommt, ist zweifelhaft. Vor allem ÖVP und FPÖ haben sich stets für den A9-Ausbau stark gemacht, im Land auch die SPÖ. FPÖ-Abgeordneter Stefan Hermann hält „die Grazer Studie für völlig überflüssig“. Für ÖVP-Gemeinderatsklubchefin Daniela Gmeinbauer ist der geforderte Ausbau „von besonderer Bedeutung für den Standort Graz. Das scheint den Grünen kein Anliegen.“