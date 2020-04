Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Der überarbeitete VW Tiguan soll in den nächsten Monaten zu den Händlern rollen. Der Plug-in-Hybrid kommt 2021.

Erster Ausblick auf den aufgefrischten VW Tiguan © VOLKSWAGEN

Ob der angekündigte Starttermin im Sommer für das Facelift des VW Tiguan hält, das kann in Zeiten von Corona wohl niemand sagen. Klar ist aber, dass die Wolfsburger ihren Bestseller, der 2019 im Durchschnitt alle 35 Sekunden vom Band in einem der Werke auf drei Kontinenten rollte, optisch an die jüngst präsentierte Neuauflage des VW Golf mit seinen flacheren Scheinwerfern ausrichten.