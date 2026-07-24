Die älteste Dame am Foto wurde 1938 geboren, die jüngste Person 2026. Familie Schwarzenbacher machte etwas, was nicht unbedingt alltäglich ist: ein Familienfoto mit fünf Generationen darauf. Und alle beteiligten Personen sind weiblich.

„Sowas ist sehr selten. Es war uns wichtig, wenn Amira auf die Welt kommt, dass wir dann ein gemeinsames Foto machen“, erklärt Oma Gabriele Schwarzenbacher, die ebenfalls am Foto zu sehen ist. Am Bauernhof ihrer Oma – also der Ur-Uroma von Amira – in Zeltschach ist das Foto dann entstanden.

Alle wurden jung Mutter

„Als die Ur-Uroma das erste Mal ihre Ur-Urenkeltochter im Arm hielt, war das für uns alle ein sehr schöner und bewegender Moment. Ein paar Tränen sind auch geflossen. Es war sehr rührend“, fügt Schwarzenbacher an. Für die kleine Amira, die im Mai auf die Welt kam, war das auch der erste Besuch in Kärnten. Sie und ihre Mama Julia leben derzeit in Wien.

Dass diese Seltenheit überhaupt möglich ist, „liegt wohl daran, dass wir alle recht jung Mama geworden sind. Julia ist 24. Ich war damals 22 und meine Mama war 20, als ich auf die Welt kam“, erklärt Schwarzenbacher.

Auch T-Shirts wurden angefertigt

Alle Leute zusammenzutrommeln war gar nicht allzu aufwändig, jedoch: „Amira und Julia kamen aus Wien, ich wohne in Pörtschach, meine Mama lebt in Friesach und meine Oma eben in Zeltschach“, erklärt Schwarzenbacher. Der Besuch in Zeltschach war dann mit einem kleinen Fotoshooting verbunden.

Neben dem Generationenfoto entstanden auch weitere Familienfotos. „Doch das Generationenfoto war uns besonders wichtig.“ Die T-Shirts der Damen wurden sogar mit der jeweiligen Rolle beschriftet. Am Foto abgebildet sind Ur-Uroma Elisabeth Schwarzenbacher (88), Uroma Herta Unterscheider (66), Oma Gabi Schwarzenbacher (46), Mama Julia Schwarzenbacher (24) und Amira – sie ist zwei Monate alt.