Der Salon Österreich Wein gilt als eine der renommiertesten und zugleich härtesten Weinprämierungen des Landes. Grundlage für die Auszeichnung sind mehr als 8000 Weine, die sich zuvor in den Blindverkostungen der Landesweinbewertungen qualifiziert haben. Aus diesem Spitzenfeld werden jährlich die besten Weine Österreichs in den Salon aufgenommen – ein Gütesiegel für höchste Qualität und Herkunft.

Vom Weingut Taggenbrunn hat es der Sauvignon Blanc Opus 2024 in den diesjährigen Salon geschafft und gilt damit als einer der besten Weine Österreichs. „Der Name Opus ist dabei bewusst gewählt“, heißt es vom Weingut. „Passend zu den Festspielen Taggenbrunn, die Jahr für Jahr internationale Künstlerinnen und Künstler auf die Bühne der Burg bringen, steht der Sauvignon Blanc Opus für ein Meisterwerk des Weinbaus. So verbinden sich in Taggenbrunn Kultur und Genuss auf einzigartige Weise – große Werke auf der Bühne und große Weine im Glas.“

Der ausgezeichnete Wein © KK/Weingut Taggenbrunn

Riedl ist erfreut

Auch der Eigentümer des Weinguts, Alfred Riedl, zeigt sich stolz über die Auszeichnung: „Für das Weingut Taggenbrunn ist diese Auszeichnung eine besondere Bestätigung unseres eingeschlagenen Weges. Gleichzeitig zeigt sie das große Potenzial des Kärntner Weinbaus, der zunehmend von den mediterranen Klimaeinflüssen profitiert und hervorragende Bedingungen für charakterstarke Weine bietet.“

Der Wein überzeuge mit „frischer Kräuterwürze, feinen Aromen von Guave und Stachelbeere, einer eleganten Mineralität sowie einem präzisen Säurespiel“. „Die Aufnahme bestätigt den hohen Qualitätsanspruch, den wir Tag für Tag im Weingarten und im Keller leben. Dass unser Sauvignon Blanc Opus 2024 zu den besten Weinen Österreichs zählt, motiviert uns, diesen Weg weiterzugehen“, sagt Marketingleiterin Michaela Riedl. Das Weingut Taggenbrunn umfasst etwa 40 Hektar Rebfläche.