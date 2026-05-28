Die Tage sind länger, die Temperaturen sommerlich und Buschenschenken sowie Heurige laden wieder zum gemütlichen Verweilen ein. So auch am Weingut Taggenbrunn, wo der Heurige am 11. Juni in die Saison startet.

Mit der Rückkehr des Heurigen erweitert Taggenbrunn sein gastronomisches Angebot. „Eingebettet zwischen Wein, Panorama und der Burg verspricht der Heurige wieder ein besonderes Erlebnis zu werden. Gäste erwartet eine einzigartige Atmosphäre auf der Terrasse vor der Hotelrezeption des Weinguts – mit traumhaftem Blick auf die umliegenden Weinberge, die Burg Taggenbrunn sowie die Skulptur ‚Zeitgöttin‘ von André Heller“, erklärt Jacques Lemans-Marketingchefin Michaela Riedl.

Im Heurigen werden regionale Spezialitäten, klassische Heurigenschmankerl und ausgewählte Weine des eigenen Weinguts serviert. Öffnungszeiten sind Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 12 bis 20 Uhr. Reservierung ist nicht erforderlich.