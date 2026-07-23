Aktuell finden in Kärnten besondere Dreharbeiten statt. Gefilmt wird bis 26. Juli, im Frühjahr 2027 werden dann die beiden ORF-Sendungen „Silvia entdeckt die Slow Trails in Kärnten“ ausgestrahlt. Vor einigen Monaten war Silvia Schneider für ihre Kulinariksendung „Silvia kocht“ unter anderem in den Nockbergen unterwegs. Dieses Mal sind es die entschleunigenden Kärntner Slow Trails, die in Verbindung mit begleitenden Erlebnissen rund um Natur, Kultur und Kulinarik vor die Kamera geholt werden.

Silvia Schneider am Slow Trail Presseggersee, der auch zum Tretbootfahren einlädt © Florian Matzi/ORF - Silvia Entdeckt

Sechs See-Regionen

Zum Auftakt begleitete sie Gailtal-Guide Bernhard Gitschtaler durch die Region Nassfeld-Pressegger See - Lesachtal - Weißensee. Der Slow Trail am Pressegger See ist nur einer von vielen, die in den Regionen Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge, Mittelkärnten, Wörthersee-Rosental, Villach und Klopeiner See - Südkärnten - Lavanttal darauf warten, erwandert zu werden.

Die Sendungen entstehen auf Initiative der Kärnten Werbung in Kooperation mit den genannten Urlaub am See-Regionen.