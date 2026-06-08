Rund um das Weißensee-Westufer wird aktuell ein neuer Slow-Trail errichtet, das Investitionsvolumen beträgt 145.000 Euro. Das Land unterstützt das Projekt im Rahmen der See-Berg-Rad-Förderoffensive mit 75.250 Euro. Die Umsetzung der Maßnahmen soll im Juni 2027 abgeschlossen sein. „Der Weißensee ist ein Juwel in Kärnten, das sowohl bei Einheimischen als auch bei Gästen sehr beliebt ist. Durch die Unterstützung des Landes steigern wir die Attraktivität des Seenerlebnisses und erhöhen die Lebensqualität, wovon die gesamte Region profitieren wird“, sind Tourismusreferent Sebastian Schuschnig und Gemeindereferentin Marika Lagger-Pöllinger überzeugt.

Der Promenadenweg rund um den westlichen Seeteil ist einer der am stärksten frequentierten Wege am Weißensee. „Eine Entlastung ist daher notwendig“, betont Schuschnig. Ein zusätzlich bereits bestehender Rundweg führt durch schattige Wälder und eröffnet immer wieder Ausblicke auf den See. Mit so wenigen Eingriffen wie nötig soll dieser nun zu einem Slow-Trail umgestaltet werden und unter dem Titel „Weg der Achtsamkeit“ Gästen und Einheimischen als schattige Alternative zum vollständig der Sonne ausgesetzten Promenadenweg dienen.

Karoline Turnschek und Sebastian Schuschnig © Büro Schuschnig

„Mit dem neuen Slow-Trail verbinden wir auf sehr stimmige Weise Naturerlebnis, Erholung und sanften Tourismus. Der Weg schafft einen Mehrwert für Einheimische und Gäste, entlastet bestehende Bereiche und ermöglicht eine behutsame Erkundung der besonderen Landschaft“, sagt Lagger-Pöllinger. Bürgermeisterin Karoline Turnschek freut sich, dass mit dem Rundweg ein qualitativ hochwertiges Angebot im Sinne des sanften Tourismus geschaffen wird.