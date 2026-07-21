Es war gegen 20.30 Uhr, als in Irschen und den umliegenden Gemeinden die Sirenen heulten. Grund dafür war ein Brand eines Wirtschaftsgebäudes im Gemeindegebiet. Insgesamt standen elf Feuerwehren aus den Bezirken Spittal, Hermagor und Lienz mit 210 Einsatzkräften und 22 Fahrzeugen im Einsatz. „Als wir am Einsatzort eingetroffen sind, stand das Wirtschaftsgebäude bereits in Vollbrand. Wir konzentrierten uns daher darauf, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen der Flammen auf das unmittelbar danebenstehende Wohnhaus zu verhindern“, sagt Einsatzleiter und Kommandant der Feuerwehr Irschen, Anton Pilz.

Der Stall brannte bis auf die Grundmauern nieder. Zwei Schweine, die sich zum Zeitpunkt des Brandes im Gebäude befanden, verendeten. „Es handelt sich um einen Milchviehbetrieb. Die Rinder waren zum Glück auf der Alm. Personen wurden ebenfalls nicht verletzt“, berichtet Pilz. Den Flammen fielen außerdem landwirtschaftliche Geräte, darunter Traktoren, zum Opfer. Das angrenzende Wohnhaus, in dem sieben Personen leben, konnte durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren gerettet werden. Lediglich einige Fensterscheiben wurden durch die Hitze beschädigt, Wasserschäden am Gebäude entstanden keine. Die Löschwasserversorgung war durch Hydranten, zusätzliche Wasserbehälter sowie Tanklöschfahrzeuge sichergestellt.

Nachbarn packen sofort mit an

Die Betroffenheit in der Gemeinde ist groß – ebenso die Hilfsbereitschaft. „In einem Dorf kennt man sich natürlich. Entsprechend groß ist der Schock über einen solchen Brand. Die Nachbarn haben sofort mit ersten Löschmaßnahmen begonnen. Auch heute unterstützen zahlreiche Freiwillige die Familie beim Aufräumen – soweit dies vor den Ermittlungen der Brandursachenkommission möglich ist“, sagt Bürgermeister Manfred Dullnig. Er machte sich noch während des Feuerwehreinsatzes selbst ein Bild von der Lage. Er zeigt sich erleichtert, dass niemand verletzt wurde, betont aber zugleich, dass der entstandene Sachschaden für den landwirtschaftlichen Betrieb eine enorme finanzielle Belastung darstelle. „Die Einsatzkräfte haben großartige Arbeit geleistet und dafür gesorgt, dass das Wohnhaus weiterhin bewohnbar ist“, so Dullnig weiter.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich das Landwirtehepaar und ihre drei Töchter im Urlaub und kehrten noch in derselben Nacht nach Hause zurück. Die Eltern sowie die Schwester des Landwirts waren zum Zeitpunkt des Brandes vor Ort. „Die Familie wird in der Gemeinde sehr geschätzt. Die Unterstützung aus der Bevölkerung ist immens und wird auch beim Wiederaufbau groß sein, davon bin ich überzeugt“, sagt Dullnig. Auch bei der Feuerwehr Irschen sitzt der Schock tief. „Die Familie ist eng mit unserer Feuerwehr verbunden – als aktive Mitglieder, aber auch als Mitglieder unserer Feuerwehrjugend“, sagt Kommandant Pilz. Positiv heben sowohl er als auch Dullnig hervor, dass die Bevölkerung den Einsatzkräften genügend Raum ließ. Schaulustige hielten ausreichend Abstand und behinderten die Arbeiten nicht.

Glutnester erschweren Löscharbeiten

Brand aus konnte vorerst noch nicht gegeben werden. Derzeit laufen Nachlöscharbeiten durch die Feuerwehr Irschen. „Erschwert werden diese durch das gelagerte Heu, in dem sich immer wieder Glutnester bilden“, erklärt Pilz. Unterstützt wurden in der Brandnacht die Feuerwehren vom Roten Kreuz Greifenburg mit zehn Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen, vom Notarzthubschrauber Christophorus 7 mit drei Einsatzkräften sowie von der Polizei. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden im Laufe des Mittwochs von Beamten des Landeskriminalamts Kärnten und Technikern der Brandverhütungsstelle gemeinsam mit der Polizeiinspektion Oberdrauburg durchgeführt.