„Lkw verlor wichtiges Ladegut“, kommentiert die Freiwillige Feuerwehr Turnau mit einem Augenzwinken ihren jüngsten Einsatz. Und auch unter ihrem Facebook-Posting reichen die spaßhaften Kommentare von „Beileidbekundungen an Durstige“ bis zu Erste-Hilfe-„Maß-Nahmen“.

Das teilweise zerstörte Ladegut © FF Turnau

Doch Spaß beiseite: Am Montagvormittag hat ein Lkw auf der B 20 (Mariazeller Straße) in Fahrrichtung Mariazell zahlreiche Bierkisten verloren, die aus seinem Fahrzeug auf die Fahrbahn oder gar in den anliegenden Bach gefallen sind. Tausende Bierflaschen gingen dabei in die Brüche.

Gemeinsam mit dem Straßenerhaltungsdienst hat die Feuerwehr schließlich die Fahrbahn sowie das Bankett gereinigt, man stand mehrere Stunden im Einsatz bis die letzten Scherben beseitigt wurden. Für die unbeschadeten Bierflaschen ging die Reise schließlich weiter. „Da haben wir noch geholfen, diese auf ein Ersatzfahrzeug umzuladen“, berichtet Kommandant Bernd Fladischer über den nicht alltäglichen Einsatz für die Floriani.