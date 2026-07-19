Einen Einsatz mit Happy End gab es für die Feuerwehrleute der FF Thörl am Sonntagvormittag. Kurz nach 10 Uhr erreichte sie ein Notruf, dass eine Katze im Motorraum eines Autos eingeschlossen sei und sich nicht mehr selbstständig befreien könne. Sieben Einsatzkräfte rückten aus, um dem Tier und seinen Besitzern zu helfen.

Der Pkw musste zunächst mittels hydraulischen Hebekissens angehoben und Teile des Unterbodenschutzes entfernt werden, teilte die Freiwillige Feuerwehr Thörl in einer Aussendung mit. Anschließend konnte die Katze befreit und unverletzt wieder den Besitzern übergeben werden.