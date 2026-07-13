Das hätte schlimm enden können. Einer von vier Jungstörchen ist in Krieglach aus seinem Nest gefallen. Über das Dach und die Dachrinne stürzte er schließlich zu Boden.

Rechtzeitig eilte Sophie Mühlbacher, ehrenamtliche Mitarbeiterin des Artenschutzprojekt Weißstorch von Land Steiermark und BirdLife, zur Rettung aus. Sie beschreibt: „Ich habe ihn artgerecht ‚verpackt‘ und ihn anschließend zu ‚Storchenvater‘ Helmut Rosenthaler auf die Storchenstation in Tilmitsch gebracht. Dort wurde er aufgenommen und verarztet.“

Mittlerweile befindet sich der junge Storch schon auf dem Weg der Besserung. Bis es Ende August gemeinsam mit seinen Artgenossen ins südliche Afrika geht, lebt er mit weiteren geretteten Störchen in Tilmitsch.