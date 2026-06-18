Im Volksmund bringen sie die Kinder, nun haben sie selber Nachwuchs: In der Stadt Kapfenberg darf man sich seit Anfang Juni über Storchen-Babys im Nest in Hafendorf freuen. Vier Küken haben dort laut Beobachtern das Licht der Welt erblickt – ebenso viele wie im nahegelegenen Storchennest in Mürzhofen (Gemeinde Kindberg).

Die Jungtiere sind dabei früher als üblich dran, wie Sophie Mühlbacher erklärt, die ehrenamtlich für das Artenschutzprojekt „Weißstorch“ des Landes Steiermark und für BirdLife tätig ist: „Normalerweise ist es mit dem Nachwuchs erst Anfang Juli soweit.“ Um die Jungvögel sattzukriegen, haben ihre Eltern jedenfalls schon alle Krallen voll zu tun und fliegen emsig zwischen Futterquellen und Horst hin und her.

Ihren Wohnort behalten die Vögel dabei in der Regel über längere Zeit, weiß Mühlbacher: „Störche sind sehr horst- aber nicht partnertreu.“ Das habe man etwa zuletzt in Bruck gesehen, wo die Störche ihren vorbereitenden Horst nicht nutzten und stattdessen vermutlich heuer nach Trofaiach zogen. Bis spätestens Anfang September werden die Hafendorfer und Mürzhofener Störche noch zum Ortsbild gehören, dann geht es für sie über den Winter in Richtung Süden.