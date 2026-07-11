Polizisten fingen Esel auf Wiener Westeinfahrt ein

Polizisten haben in der Nacht auf Samstag auf der Westeinfahrt in Wien-Hietzing zwei ausgebüxte Esel eingefangen. Lenker hatten die Polizei verständigt, nachdem sich die Tiere auf die Fahrbahn verirrt hatten. Die Beamten funktionierten ihre Gürtel zu Nothalftern und sicherten die Esel. Diese waren aus einem Gehege im Lainzer Tiergarten entwischt, sie wurden von ihrer Besitzerin in einem Anhänger zurückgebracht. Weder Mensch noch Tier wurden verletzt, berichtete die Polizei.