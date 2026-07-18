Gute Nachrichten für alle, die gerne im Sommer im Bad baggern und pritschen: Seit dem heutigen Samstag ist der Beachvolleyplatz im Grazer Margaretenbad wieder geöffnet. Gespielt werden kann täglich von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 19 Uhr, von 12 bis 15 Uhr muss eine Platzpause eingehalten werden.

Zumindest für diesen Sommer ist der Beachvolleyball-Spaß damit gesichert – vor zwei Jahren war das anders, da die Nutzung des Areals als Sportanlage behördlich untersagt worden war. Die Netze mussten entfernt werden. Hintergrund ist ein schon seit 2006 laufender Rechtsstreit, den Anrainer anzettelten, die sich durch den Platz gestört fühlten.

Ärger, vor allem bei der Jugend: 2024 wurden, gerade zum Beginn der Sommerferien, Netze und Tore am Sandplatz und der Sportplatz gesperrt. Heuer wird wieder gebaggert (Archivfoto) © Klz / Stefan Pajman

Dabei war herausgekommen, dass es beim Bauen der Anlage 2005 – sie war davor ein Funcourt – einen Irrtum gegeben hatte und man kein neues Bauansuchen gestellt hatte, um Sand für einen Beachvolleyballplatz aufzuschütten. Dieses hätte es aber gebraucht, wie sich herausstellte. Ein langjähriger Rechtsstreit nahm seinen Anfang. Nach einer Beschwerde wechselten einander jahrelang immer wieder Gutachten, Gegengutachten, Bescheide und Einsprüche ab. 2010 war per Bescheid auch schon der Auftrag ergangen, die Anlage zu beseitigen.

Noch ist es nicht gelungen, die Anlage auf rechtssichere Beine zu stellen. Schon im Vorjahr hatte es einen Baubescheid nur für einen sechsmonatigen Betrieb gegeben.