Seit Anfang Mai empfangen Simone Bacher und Julia Albrecht Patientinnen und Patienten in ihrer neuen Wahlpraxis in der Ferdinand-Jergitsch-Straße. Dort bündeln sie ihre unterschiedlichen fachlichen Schwerpunkte. Für Simone Bacher ist die neue Gemeinschaftspraxis der nächste Schritt nach fast 20 Jahren Berufserfahrung. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Julia Albrecht, die neben der Physiotherapie auch Osteopathie anbietet, entstand schließlich die Idee, eine eigene Praxis zu eröffnen.

„Es war ein großer Schritt für uns beide, aber letztendlich ist alles gut ausgegangen“, sagt Bacher. Die beiden Therapeutinnen waren zuvor bereits gemeinsam in einer Praxis in der Koschatstraße tätig. Mit den rund 130 Quadratmeter großen Räumlichkeiten unweit des bisherigen Standorts fanden sie nun den passenden Ort, um ihre Vorstellungen einer modernen Praxis umzusetzen.

Umfassende Begleitung

Während Julia Albrecht ihre Schwerpunkte in der Osteopathie und der Behandlung von Kindern und Jugendlichen legt, bringt Simone Bacher ihre langjährige Erfahrung in den Bereichen Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportphysiotherapie ein. Ihr berufsbegleitendes Masterstudium absolvierte sie in Salzburg. Die Kombination der unterschiedlichen Fachrichtungen ermögliche es, Patientinnen und Patienten umfassend zu begleiten.

Die Bandbreite der Behandlungen ist groß. „Von wenigen Monaten bis 90 Jahren ist alles dabei“, erzählt die Klagenfurterin. Viele kommen nach Operationen oder Sportverletzungen in die Praxis, andere suchen Hilfe bei Rücken- oder Gelenksbeschwerden. Gleichzeitig beobachtet sie einen Trend: Immer mehr Menschen möchten gar nicht erst warten, bis Schmerzen entstehen, sondern aktiv etwas für ihre Gesundheit und Beweglichkeit tun. Dabei gehe es längst nicht nur um passive Behandlungen.

Übungen im Alltag

„Der ganze Körper hängt zusammen und muss auch so behandelt werden“, betont Bacher. Ziel sei es, Beschwerden langfristig zu verbessern und den Menschen Übungen mitzugeben, die sie selbstständig in ihren Alltag integrieren können. „Das Wichtigste ist, dass es den Patientinnen und Patienten nach der Behandlung besser geht als vorher.“

Mit der neuen Gemeinschaftspraxis sehen sich die beiden Therapeutinnen gut aufgestellt. „Wir sind angekommen. Es ist schön, unser eigenes Plätzchen gefunden zu haben“, sagt Bacher.