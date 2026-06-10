Eigentlich ist Astrid Nielsen Elementarpädagogin. Über ihre Tätigkeit als Hortbetreuerin kam die Klagenfurterin auch mit Kindern in Berührung, die mehr Betreuung und Aufmerksamkeit verlangt haben als andere. Daraufhin nahm die heute 41-Jährige das Studium der Ergotherapie an der FH Kärnten und arbeitete in diesem Bereich in diversen Einrichtungen. Dabei hat es ihr in erster Linie die Neurologie angetan. „Viele Menschen werden nach einer Reha alleine gelassen und verlieren die Motivation“, weiß Nielsen aus Erfahrung. Die „Reha nach der Reha“ lag ihr daher besonders am Herzen.

Vor neun Jahren erfüllte sich die Kärntnerin, die übrigens zweifache Mutter ist, dann den Traum einer eigenen Therapiepraxis, bot damit auch die ersten Kassentherapien im Bereich der Ergotherapie in Klagenfurt überhaupt an. Ein Jahr später gesellte sich eine Physiotherapeutin dazu. Heute zählt das Team von „Ergovita“ in Summe 17 Therapeuten aus den unterschiedlichsten Bereichen – von der Ergotherapie und Geriatrie, über die Physiotherapie, Heilmassagen, Unfall- und Traumatologie und Logopädie bis hin zur Osteopathie und dem Hirnleistungstraining. In einer alten Villa in der Hoffmanngasse bot das Team seine Dienstleistungen bisher an.

Mehr Platz für neue Therapiearten

Seit wenigen Tagen befindet sich die „Ergovita“-Therapiepraxis allerdings an ihrem neuen Standort in der Maximilianstraße 39 – im Gegensatz zur Hoffmanngasse sind die 450 Quadratmeter (mit diversen Behandlungsräumen und einem Turnsaal) völlig barrierefrei. Nach wie vor finden Patienten dort alles zum Thema Therapie. Neu sind allerdings die Bereiche der Podologie – dabei handelt es sich um eine medizinische Fußbehandlung – und des Schienenbaus (bei Handverletzungen).

„Je nach Bedarf arbeiten wir in Einzeltherapie, Beratung, Haus- und Institutionsbesuch oder Gruppentraining“, führt Nielsen weiter aus. So werden beispielsweise auch Gedächtnisgruppen für Senioren und Kleingruppentraining für Kinder angeboten. Alle Therapeuten und Therapeutinnen arbeiten auf selbstständiger Basis und haben ihren speziellen Schwerpunkt. „Es besteht aber die Möglichkeit mehrere Therapien hintereinander zu kombinieren“, erklärt die Unternehmerin, die die neue Praxis selbst geplant hat und für die Organisation der Abläufe verantwortlich ist.