Die Tierarztpraxis ist ihr Wunscharbeitsplatz. Die 19-Jährige Jasmin Griengl aus dem Rosental ist eine Pionierin unter gehörlosen jungen Menschen in Österreich: Im Frühjahr begann sie ihre auf vier Jahre verlängerte Lehre als tierärztliche Ordinationsassistentin.

Sie fühle sich in ihrem Team in der Klagenfurter Praxis „Tierplus“ sehr wohl und auch von den Tierbesitzern, die ihre Patienten zu ihr brachten, gab es positive Rückmeldungen. „In unserer Ordination lernt neben mir noch eine Kollegin gerade die Gebärdensprache. Wir haben auch Kärtchen und Listen, damit wir bestmöglich zusammenarbeiten können“, schildert Tierärztin und Ausbildnerin Tanja Schurian.

Unterstützt und begleitet wurde Griengl von der Fachkraft Gudrun Sezen-Unterkofler. Über das Projekt „Perspektive:Arbeit“ ermöglicht Autark, eine gemeinnützige Organisation, die sich in Kärnten seit fast 30 Jahren um berufliche und soziale Inklusion bemüht, den Berufseinstieg.

„War sofort klar, dass sie den Platz bei uns bekommt“

Griengl machte zuerst ein Arbeitstraining, ein verlängertes Praktikum, bevor sie sich die Lehrabschlussprüfung als großes Ziel setzte und den Wunsch, bei Tierplus als Tierarztassistentin zu arbeiten. „Ich war erschüttert, wie wenige Möglichkeiten es bei den Lehrberufen gibt“, schildert Veterinärmedizinerin Schurian.

Das Arbeitspraktikum wurde von einer Autark-Mitarbeiterin mit Gebärdensprachkompetenz begleitet. Danach war für die Tierplus-Chefin „sofort klar, dass Jasmin bei uns diese Ausbildung machen kann und den Lehrplatz bekommt, wenn sie möchte“. Durch die Assistenz von Autark sei kein Zusatzaufwand, „sondern eine Bereicherung“ entstanden.

Über 700 vermittelte Teilnehmer

Die kärntenweite Erfolgsbilanz nach zehn Jahren Projektzeit: Insgesamt wurden mehr als 1000 Personen betreut. Über 730 Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten erfolgreich in den ersten Arbeitsmarkt starten. „Inklusion ist kein abstraktes Ziel, sondern gelebte Realität“, sagt Projektleiterin Kerstin Kössler.

Die Projektlaufzeit läuft heuer aus, ob eine Fortsetzung der Initiative in anderer Form zustandekommt, ist noch offen. Daher werden derzeit keine neuen arbeitssuchenden Klienten mehr aufgenommen, deren Training länger als bis Jahresende dauern würde.

Für die 19-Jährige, die am Bauernhof zu Hause einen Hund, Katzen, Hasen und Ziegen betreut, geht es im Zuge der Ausbildung auch nach Wien: Im 15. Bezirk wird sie für zehn Wochen die Berufsschule absolvieren. Zuvor besuchte sie die LFS Ehrental.