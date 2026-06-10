Aufgrund des neuen Kärntner Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes fällt der Elternbeitrag weg, was für viele Eltern eine große Erleichterung ist, aber die Wahlfreiheit ist eingeschränkt. Was bei Eltern und der Oppostion kritisiert wird. „Eltern müssen selbst entscheiden können, welche Betreuungseinrichtung am besten zu ihrem Kind und ihrem Alltag passt. Dass Familien weiterhin an Gemeindegrenzen gebunden sind, ist nicht zeitgemäß“, kritisiert NEOS-Bildungssprecherin Iris Glanzer. „Seit Monaten kämpfen wir für die Wahlfreiheit in der Kinderbetreuung. Wir haben aufgezeigt, dass wir keine Einzelfälle sind, wir wollen nicht ignoriert werden“, sagt Ricarda Motschilnig von der Bürgerinitiative „Eltern stehen auf“, sie lädt zur Protestaktion am 3. Juli.

Wahlfreiheit stößt auf Grenzen

Das Gesetz sieht vor, dass Kinder die Betreuungseinrichtung in der Wohngemeinde besuchen. Es gibt aber zwei Ausnahmen: Wenn kein freier Platz in der Hauptwohnsitzgemeinde vorhanden ist oder die Öffnungszeiten des Heimatkindergartens nicht mit Familie und Beruf vereinbar sind. Bildungslandesrat Peter Reichmann (SPÖ) stellt klar: „Die Evaluation hat ergeben, dass besonders die Verhandlungen um Ausgleichszahlungen zwischen den Gemeinden, sie haben den Versorgungsauftrag, nicht das Land Kärnten, zu Schwierigkeiten geführt haben. Wir werden die Gemeinden ganz klar aufklären, dass nur in diesen beiden Fällen Ausgleichszahlungen zu leisten sind.“

Es sei aber sehr wohl möglich, dass Kinder ohne die Erfüllung dieser zwei Ausnahmen einen anderen Kindergarten, beispielsweise jenen in der Arbeitsgemeinde der Eltern, besuchen können. Dann fällt die Ausgleichszahlung für die Heimatgemeinde allerdings weg. Sie müssen gemeindefremde Kinder aber nicht aufnehmen. Neu ist, dass das Kind nach einem Umzug in eine andere Gemeinde den Kindergarten nicht wechseln muss.

„Brauchen Planungssicherheit“

Das Gesetz biete laut Reichmann sehr wohl eine Wahlfreiheit, die stoße allerdings auf Grenzen: „Da wo die öffentliche Hand bildungspolitisch großartige Möglichkeiten bietet, braucht es Strukturen, die das leisten können. Wir brauchen eine Infrastruktur und eine Planungssicherheit für das Personal. Und dies steht der absoluten Wahlfreiheit entgegen.“ Derzeit besuchen rund 1100 Kinder in Kärnten eine Betreuungseinrichtung außerhalb der Hauptwohnsitzgemeinde. 20.000 Kinder befinden sich in Betreuung. 2025 kostete dem Land die Kinderbetreuung 176,6 Millionen Euro. 2026 sollen es mehr als 180 Millionen Euro werden.

Ricarda Motschilnig, Bürgerinitiative © Helmuth Weichselbraun

Landesrat Peter Reichmann © Markus Traussnig

Gemeinden befürchten mehr Kosten

Die Novelle sieht noch weitere Änderungen vor: Bis 2031 soll die Gruppengröße im Kindergarten auf 20 Kinder reduziert werden. Die Kinderbetreuungseinrichtung muss ein Kinderschutzkonzept erstellen. Es soll damit sichergestellt werden, dass Kinder vor jeglicher Form von Gewalt, ob in psychischer, physischer oder sexualisierten Form, geschützt werden. Es sollen künftig jährliche Entwicklungsgespräche stattfinden. In Kindertagesstätten sollen künftig mindestens elf Kinder aufgenommen werden, betreut werden sie von drei Pädagogen. Zuvor waren es mindestens zehn Kleinkinder, die von zwei Pädagogen betreut wurden.

„Kleinkinderzieher“ sollen zukünftig „Pädagogische Assistenzkraft“ heißen. Die Förderung von altersübergreifenden Gruppen wird geändert. Es gibt 88 altersübergreifende Gruppen in Kärnten. Nur wenn zumindest fünf Kinder unter drei Jahren, die Gruppe mit mindestens 15 Kindern besuchen, erhält man die deutlich höhere Kita-Förderung vom Land. Gemeindebund und Städtebund begrüßen die Einführung eines Kinderschutzkonzeptes kritisieren aber, dass durch den Mehraufwand mehr Kosten vor allem im Personalbereich auf die Gemeinden zukommen. „Wir rechnen mit jährlichen Mehrkosten von zwei Millionen Euro. Vor dem Hintergrund der angespannten finanziellen Lage der kommunalen Haushalte sind diese zusätzlichen Belastungen nicht tragbar“, heißt es von Bürgermeister Günther Albel in einer Stellungnahme des Städtebundes. Die Fachabteilung des Landes stellt diese Summe jedoch in Frage, da viele Neuerungen, wie etwa das jährliche Entwicklungsgespräch, bereits gängige Praxis sei. Bei den Kindertagesstäten müssen zwar neue Pädagogen aufgenommen werden, aber in den meisten Kärntner Kitas werden derzeit ohnehin mehr als zehn Kinder betreut.