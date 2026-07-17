Sommer, von einem Regenguss kurz unterbrochener Sonnenschein, heiße Temperaturen, Partymusik und viele Tore: Hunderte waren zum Saison-Opening des WAC in die Lavanttal-Arena gekommen und sahen einen 6:1-(3:0)-Testspielsieg gegen Zweitligist Kapfenberg. Für die Tore sorgten Giacomo Vrioni (6., 45.), Sky Schwarz (20.), Donis Avdijaj (53.), Sankara Karamoko (64.) und Markus Pink (77.).

„Das war ein guter Test, auch für die Stimmung vor dem Saisonstart. Gerne hätten wir aber kein Tor bekommen. Bis jetzt ist aber alles positiv“, sagte Neo-Kapitän Nico Wimmer. „Es hat sich auf dem Platz gut angefühlt, auch erstmals vor so vielen Leuten. Wenn Stimmung dazukommt, ist es immer besonders. Über den ersten Treffer für den WAC bin ich überglücklich“, strahlte Schwarz.

Trainer und Kapitän fehlen im letzten Testspiel

Kommenden Freitag (19 Uhr) steigt der Pflichtspielauftakt in der 1. ÖFB-Cuprunde in Lauterach, am 2. August (17 Uhr) der Ligastart daheim gegen Austria Wien. Am Montag (18 Uhr) gibt‘s noch einen Test gegen Velden, ohne Trainer Thomas Silberberger und Wimmer, die zu einem Medientermin der Bundesliga nach Wien reisen.