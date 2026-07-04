Vier Testspiele, vier Siege, 30:2-Tore – der WAC ist sehr gut in die Vorbereitung gestartet. Die Ergebnisse relativiert Trainer Thomas Silberberger zwar („Wir hatten zwei Härtetests, die Admira hat uns nicht gefordert.“), nicht aber das Auftreten: „Wir sind gierig aufs Toreschießen. Jeder will sich aufdrängen und tut dies auch. Die Mannschaft zieht an einem Strang. Wir freuen uns schon auf das Trainingslager.“

Dieses findet von Mittwoch, 8. Juli, bis 14. Juli in Maria Alm statt – inklusive zweier Testspiele gegen Mentalist Charkiw (10. Juli) und Hradec Kralove (13. Juli). In Salzburg wird natürlich intensiv am Sportlichen gearbeitet, aber auch am Teamgefüge. Eine Altlast aus der Vorsaison, als sich innerhalb der Mannschaft einige Grüppchen gebildet hatten. „Diese Gruppen werden wir auflösen. Wir haben da schon den einen oder anderen Plan“, sagt Silberberger. Etwa einen Teamabend und – das ist kein Wunsch des Trainers, sondern eine Vorgabe – neue Regeln bei den Mahlzeiten. „Wir mischen alles durch. Bei jeder Mahlzeit muss jeder Spieler woanders sitzen.“ Der Gedanke dahinter: „Dann sitzt der Afrikaner am Tisch mit ein paar Österreichern. Er wird gefragt, was es daheim Neues gibt, und muss auf Englisch oder Deutsch kommunizieren. Das finde ich extrem wichtig.“

Ein Fußball-Wörterbuch für die Spieler

Das Fußball-Wörterbuch von Langescheidt soll so manchem WAC-Spieler helfen. Übrigens: die zweite Stange heißt hier „langer Pfosten“ und auf englisch „far post“ © KLZ / Tilli

Die fehlende Kommunikation war auch einer jener Punkte, die Silberberger in der vergangenen Saison massiv gestört haben. Nach wie vor gibt es einige Spieler, die weder Deutsch noch Englisch sprechen. Neben den wechselnden Sitzordnungen hat der Tiroler deshalb eine weitere Maßnahme gesetzt. „Langenscheidt hat ein Fußball-Wörterbuch Deutsch-Englisch-Französisch herausgegeben. Davon habe ich eine Handvoll bestellt. Das werden wir Stück für Stück integrieren. Wenn es schnell gehen muss und der Trainer Kommandos gibt, hilft es einfach, wenn der Spieler weiß, was ,zweite Stange‘ auf Deutsch heißt.“

22 Feldspieler und vier Torhüter werden nach Maria Alm mitfahren. Ob einer davon auch Thierno Ballo sein wird? „Eher nicht“, meint der Coach. Der 24-Jährige war vergangene Saison an Millwall verliehen, ist nun zwar zurück, wird aber wohl nicht bleiben. Es zieht ihn erneut ins Ausland, vielleicht nach Frankreich. Aktuell trainiert Ballo zwar beim WAC, allerdings nur individuell und nicht mit der Mannschaft.

Avdijaj blüht nach Zukic-Abgang auf

Weil ein Ballo-Deal noch nicht final abgewickelt ist, stockt die Transfergebarung der Wolfsberger. „Von Ballo hängts noch ab. Ein Transfer im offensiven Bereich wird noch passieren“, verrät Silberberger. „Ansonsten sind wir auf allen Positionen doppelt besetzt.“ Die Abgänge von Stammkräften wie Dominik Baumgartner, Dejan Zukic, Alessandro Schöpf, Angelo Gattermayer oder Jessic Ngankam werden eins zu eins durch Raffael Behounek, Otar Mamageishvili, Thorsten Schriebl und Giacomo Vrioni. „Spannend“, so Silberberger, „könnte die Personalie Donis Avdijaj werden.“ Der 29-Jährige dreht in der Vorbereitung richtig auf. „Er blüht nach dem Zukic-Abgang auf, weil die beiden doch sehr ähnliche Spielertypen sind.“

Und die Kapitänsfrage? „Ist noch nicht beantwortet. Wir experimentieren noch“, sagt Silberberger. „Mir geht‘s darum: Wie kommuniziert er am Feld, wie führt er. Am Ende des Tages muss er mein verlängerter Arm sein.“ Lange wird die Entscheidung aber nicht mehr auf sich warten lassen: „Sie wird beim Teamabend im Trainingslager passieren.“