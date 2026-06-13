Die Lavanttaler verpflichten den offensiven Mittelfeldspieler Marco Schabauer von Admira Wacker. Der 20-jährige Niederösterreicher begann seine fußballerische Laufbahn in der Jugend des SC Aspang, bevor es über den USV Scheiblingkirchen-Warth in die Akademie St. Pölten NÖ ging. Nach einem Jahr bei der zweiten Mannschaft des LASK wurde er an Admira Wacker verliehen, von der er nach Ablauf der Leihe im vergangenen Sommer fix verpflichtet wurde. Insgesamt absolvierte Schabauer für die Mödlinger in zwei Saisonen 42 Spiele, in denen ihm je drei Tore und Vorlagen gelangen. Nun unterschrieb der variabel einsetzbare Mittelfeldspieler in Wolfsberg einen Vertrag über zwei Jahre.

„Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung und darauf, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen. Die Gespräche mit dem Verein waren von Anfang an sehr positiv, deshalb ist mir die Entscheidung leicht gefallen. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und werde alles dafür geben, um meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft und des Vereins beizutragen“, erklärt der Neuzugang.

Vertragsverlängerung auf der Torhüterposition

Seit der Saison 2020/21 komplettiert David Skubl das Tormanntrio des WAC. Der in der dortigen Akademie ausgebildete Schlussmann feierte in dieser Zeit sein Bundesliga-Debüt und sammelte zudem wertvolle Spielpraxis bei den Amateuren in der Regionalliga Mitte. Skubl verlängerte nun seinen Vertrag um weitere drei Jahre.