Österreichs einstiger Goalgetter Toni Polster hat sein Amt als Trainer der Wiener Viktoria zurückgelegt. Der Fußball-Regionalligist gab am Freitag auf Facebook die „unerwartete“ Entscheidung des 62-Jährigen bekannt, der die Viktoria mit einer kurzen Unterbrechung seit 2011 betreut hatte. „Nach knapp 15 Jahren als Trainer der Wiener Viktoria habe ich mich dazu entschieden, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Diese Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen und war das Ergebnis vieler Gespräche und Überlegungen in den vergangenen Wochen und Monaten“, schrieb Polster auf Facebook.

„Die Wiener Viktoria war für mich weit mehr als nur ein Verein. Gemeinsam haben wir viele besondere Momente erlebt, Aufstiege gefeiert, Meistertitel gewonnen, den Cup geholt, schwierige Phasen überstanden und Erinnerungen geschaffen, die mich mein Leben lang begleiten werden.“ Polster stand bei 344 Pflichtspielen an der Seitenlinie des Regionalligisten, 2013 war er für vier Spiele Trainer bei der Admira in der Bundesliga.