Donnerstagabend, 16. Juli 2026, wurden die FF Mautern und Kalwang um 19.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die A9, die Pyhrnautobahn, zwischen Kalwang und Mautern in Fahrtrichtung Graz alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr ein Klein-Lkw auf einen vor ihm fahrenden Lastkraftwagen auf. In weiterer Folge touchierte das Fahrzeug die rechte Leitschiene und kam schwer beschädigt auf dem Pannenstreifen zum Stillstand.

Der Lenker konnte das Unfallfahrzeug selbstständig verlassen und wurde von den Feuerwehrsanitätern erstversorgt und bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes betreut. Der unbestimmten Grades verletzte Lenker wurde ins Spital eingeliefert.

Die Feuerwehren sicherten mit Mitarbeitern der Asfinag die Unfallstelle und unterstützten die Aufräum- und Bergearbeiten. Nach einer Stunde konnten die Einsatzkräfte in die Rüsthäuser einrücken.

Im Einsatz waren: FF Kalwang (Einsatzleitung) und FF Mautern, Rotes Kreuz Mautern, Rotes Kreuz Schladming, Autobahnpolizei, Asfinag und ein Abschleppunternehmen.