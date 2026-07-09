Am Donnerstag wurden die Freiwilligen Feuerwehren Mautern, Kammern und Seiz kurz nach 4 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw auf der A9 Pyhrnautobahn im Baustellenbereich zwischen Mautern und Kammern in Fahrtrichtung Graz alarmiert.

Aus bislang unbekannter Ursache kam eine Pkw-Lenkerin von der Fahrbahn ab, fuhr in den Bereich einer Brückenbaustelle und blieb mit ihrem Fahrzeug in der Baugrube schwer beschädigt stecken. Die Lenkerin konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Fordernde Fahrzeugbergung

Die Feuerwehren sicherten die Einsatzstelle ab und führten die Fahrzeugbergung durch. Aufgrund der schwierigen Lage des Pkw wurde das Wechselladerfahrzeug mit Kran der FF Kammern angefordert. Das Fahrzeug wurde aus der Baugrube gehoben und anschließend dem Abschleppunternehmen übergeben. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden und die eingesetzten Kräfte wieder einrücken.