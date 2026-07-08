Wie fühlt sich eine Olympia-Medaille an? Wie schnell rast eine Rennrodel durch den Eiskanal? Und was braucht es, um den Traum von Olympischen Spielen zu verwirklichen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen bekamen die 27 Schülerinnen und Schüler der beiden sechsten Klassen des Europagymnasiums Leoben direkt von jenen, die es wissen müssen: Die Rennrodel-Athleten Wolfgang Kindl und Nico Gleirscher.

Kindl zählt mit seinen vier Olympia-Silbermedaillen aus Peking 2022 und Mailand Cortina 2026 zu den erfolgreichsten österreichischen Rennrodlern der vergangenen Jahre. Nico Gleirscher ist zweifacher Olympiateilnehmer, belegte bei den Olympischen Winterspielen 2026 Rang fünf im Einsitzer und stammt aus einer der erfolgreichsten Rodelfamilien Österreichs. Sein Bruder David gewann 2018 Olympia-Gold, bereits Vater Gerhard nahm an Olympischen Spielen teil.

Rodel-Athlet Wolfgang Kindl © ÖOC/Florian Rogner

Anschauungsmaterial aus dem Rodelsport

Gemeinsam brachten die beiden im Rahmen eines Schulprojekts des Österreichischen Olympischen Comités (ÖOC), der Österreichischen Olympischen Akademie (ÖOA) und von „Q. Dein Raum für Wissenschaft“ nicht nur unzählige Geschichten aus dem olympischen Alltag mit nach Leoben, sondern auch jede Menge Anschauungsmaterial: Ein Doppelsitzer-Rennrodel auf Rollen, Rennanzug, Helm und die markanten Handschuhe mit den Metallspikes, mit denen sich Rodler am Start auf Geschwindigkeit bringen, sorgten für große Augen. Natürlich wurden auch die vier Olympia-Silbermedaillen von Wolfgang Kindl aus nächster Nähe bestaunt.

27 Schülerinnen und Schüler nahmen am Projekt teil © ÖOC/Florian Rogner

Kindl und Gleirscher sprachen offen über die Faszination des Rodelsports und über den Traum von Olympia. Sie erzählten von ihrem Trainingsalltag, vom Leben im Olympischen Dorf, von Begegnungen mit Sportgrößen aus aller Welt und davon, wie wichtig Durchhaltevermögen, Teamgeist und mentale Stärke auf dem Weg zum Erfolg sind. Dabei schlugen die beiden Athleten immer wieder die Brücke in den Schulalltag der Jugendlichen. Prüfungsangst, Rückschläge, Motivation oder der Umgang mit Druck seien Themen, die Spitzensport und Schule gleichermaßen verbinden.

„Olympia ist mehr als Medaillen und Wettkämpfe“

„Man hat sofort gespürt, wie neugierig und offen die Jugendlichen waren. Sie wollten wirklich verstehen, was hinter dem Sport steckt. Genau solche Gespräche bleiben auch uns Athleten lange in Erinnerung“, betonte Gleirscher und Kindl fügte hinzu: „Genau solche Begegnungen zeigen, dass Olympia weit mehr ist als Medaillen und Wettkämpfe.“

Im Anschluss wechselten die Schüler selbst in die aktive Rolle. Gemeinsam mit Jana Schwarz und Bernhard Böhm von „Q. Dein Raum für Wissenschaft“ entwickelten sie kreative Kurzvideos zu den Olympischen Werten Höchstleistung, Freundschaft und Respekt.

ÖOA-Präsidentin und ÖOC-Vizepräsidentin Sonja Spendelhofer unterstrich die Bedeutung der Zusammenarbeit mit dem Europagymnasium Leoben: „Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie Olympische Bildung gelingen kann. Wenn Schule, Wissenschaft und Spitzensport zusammenarbeiten, entstehen Lernräume, in denen junge Menschen Werte nicht nur kennenlernen, sondern selbst erleben und gestalten.“