Erst vor wenigen Wochen sorgte die Nachricht über den Wildkatzennachwuchs am Wilden Berg in Mautern für Freude. Nun gibt es abermals „Baby-News“ zu verkünden: Luchsdame Nora hat kürzlich Zwillinge zur Welt gebracht.

„Die erfahrene Luchsmutter Nora und ihr Partner Norbert sind ein eingespieltes Paar. Der aktuelle Nachwuchs ist bereits der neunte Wurf der beiden. Das Geschlecht der Jungtiere ist noch unbekannt“, teilt man seitens des Wilden Berges mit.

Neugierig erkundet das Luchsjungtier seine Umgebung © Werner Pleiner

Beobachtungen möglich

Sonja Gollenz, zoologische Leiterin am Wilden Berg, führt aus: „Besonders spannend ist zu beobachten, wie die beiden Luchszwillinge gemeinsam mit ihren einjährigen Geschwistern die Welt entdecken. Von Tag zu Tag werden sie mutiger und neugieriger. Nora begleitet ihren Nachwuchs aufmerksam und gibt ihm die nötige Sicherheit – sie ist eine ausgesprochen fürsorgliche Mutter und damit das beste Vorbild für die jungen Luchse.“

Mit etwas Glück können Besucherinnen und Besucher die beiden Luchsjungtiere bereits bei ihren ersten Entdeckungstouren am Wilden Berg beobachten.