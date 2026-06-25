„Oper ist mehr als nur ein Genre der Hochkultur – sie ist lebendige Kunst, die Musik, Theater, Regie und Technik verbindet", betont der Verein Steirische Kulturstraße. Die Intendantin Sarah Kettner schuf mit ihrer Inszenierung von Carl Maria von Webers „Der Freischütz“ eine wunderbare Aufführung in Graz, Leoben und Mautern. In Zusammenarbeit mit vier Hochschulen und zwei Musikschulen – Montanuni Leoben, Uni Graz, TU Graz und KUG sowie die Musikschulen Leoben und Mautern – konnten alle Mitwirkenden eine großartige Show abliefern. An drei verschiedenen Spielorten verzauberten sie das Publikum. Mit Hilfe von innovativer Regie, moderner Technik und einer emotionalen Atmosphäre gelang es dem Projektteam, die Zuschauer zu begeistern. Alle drei Aufführungen waren ausverkauft. „Ein Beweis dafür, dass klassische Musik auch heute noch weiterlebt, wenn sie mit der richtigen Leidenschaft und Innovation auf die Bühne gebracht wird“, so der Verein Steirische Kulturstraße.

Die Aufführungen fanden in Graz, Leoben und Mautern statt © Harald Tauderer