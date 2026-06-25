Die Ursache des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt – ganz im Gegensatz zu seinen Folgen: Denn jener Stromausfall, der sich am Donnerstag kurz nach 13 Uhr in der Grazer Annenstraße ereignet hat, bremst momentan etliche Garnituren. So können derzeit die Bimlinien 1, 4, 6, 7 und 17 nicht durch die Annenstraße fahren. Zwischen Jakominiplatz und Asperngasse sei ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, melden die Graz-Linien.

Und: „Ab der Asperngasse pendeln die Straßenbahnen zwischen Smart City und Reininghaus und Wetzelsdorf und Eggenberg.“ Damit nicht genug: Man könne am frühen Donnerstagnachmittag auch den Hauptplatz, den Südtiroler Platz und den Hauptbahnhof nicht anfahren.

Zusätzlich sind die Buslinien 40 und 67 betroffen, beide müssen derzeit zwischen Griesplatz und Lendplatz umgeleitet werden. Erst heuer im März hatte ein Stromausfall in der Annenstraße den Bimverkehr rund eine Stunde lang lahmgelegt.