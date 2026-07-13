Ein Passant wurde während eines morgendlichen Spaziergangs mit seinem Hund gegen 4.30 Uhr auf einen Brand in Kalwang aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Knapp 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Kalwang, Mautern, BTF Voestalpine-Donawitz und Wald am Schoberpass sowie fünf Fahrzeuge des Roten Kreuzes rückten gemeinsam mit der Polizei zum Einsatz aus. Das Feuer war in einer Wohnung im ersten Stock eines Wohnhauses ausgebrochen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus der Wohnung. Umgehend wurde die Brandbekämpfung unter schwerem Atemschutz eingeleitet, wie Stefan Riemelmoser von der FF Mautern berichtet. Der Atemschutztrupp der Feuerwehr Kalwang nahm einen Löschangriff über das Stiegenhaus in die Wohnung vor. Zeitgleich verschaffte sich ein Atemschutztrupp der Feuerwehr Mautern über eine Leiter und den Balkon Zugang zur Brandwohnung und führte einen weiteren Löschangriff durch.

Offenes Feuer verursachte Brand

Der Brand konnte nach wenigen Minuten gelöscht werden. Während der Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte auf dem verbrannten Sofa eine Leiche. Dabei dürfte es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um den 54-jährigen Bewohner handeln, der dort alleine gewohnt hatte. Ein Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Die Staatsanwaltschaft Leoben hat eine Obduktion angeordnet. Brandermittler des Landeskriminalamts Steiermark haben die Ermittlungen übernommen. Brandursache dürfte ein offenes Feuer in der Wohnung gewesen sein. Hinweise auf ein Fremdverschulden konnten laut Polizei bislang nicht erhoben werden.