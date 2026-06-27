Wenn Wilhelm Luttenberger durch sein Schloss Ehrnau geht, dann sieht der Baumeister aus Eggersdorf bei Graz als Fachmann sofort, was vielleicht noch nicht so passt, wie er es sich vorstellt. Und Vorstellungskraft musste er haben, als er das marode und sanierungsbedürftige Schloss Ehrnau im Jahr 2012 kaufte.

„Wenn ich von fünf Jahren gefragt worden wäre, ob ich mir das alles noch einmal antun würde, hätte ich sicher nein gesagt. Jetzt sage ich schon wieder vielleicht“, sagt er. Vielleicht deshalb, weil der ehemalige Innenhof zu einem wunderschönen von Arkaden umsäumten Veranstaltungsort geworden ist.

Erst am 20. Juni wurde dort die Oper „Der Freischütz“ vor ausverkauftem Haus aufgeführt. „Diese Schiene ist für das Schloss wichtig, weil es doch Geld für weitere Maßnahmen bringt. Außerdem ist es ein sehr schöner Rahmen“, sagt Luttenberger stolz.

Größte Disco Österreichs

Die ehemalige Disco „Nova Palace“ im Keller, die einst als größte Disco Österreichs Geschichte schrieb, wurde von Luttenberger wieder aus dem Dornröschenschlaf geholt. „Glücklicherweise konnten wir vieles von der Einrichtung und auch Teile der Technik wiederverwenden“, betont Luttenberger. Seitdem veranstaltet er Themendiscos, die gut besucht sind.

Durch einen Zufall sei er vor 14 Jahren auf das Schloss gestoßen. „Es war in einer Konkursmasse und sollte versteigert werden. Ich kannte den imposanten Bau vom Vorbeifahren, weil er ja von der A9 sehr gut zu sehen ist. Niemand gab ein Gebot ab, so habe ich mit dem Masseverwalter Kontakt aufgenommen und ein Angebot abgegeben. Das war ihm erst zu niedrig, doch dann einigten wir uns, und ich war Schlossbesitzer“, erzählt Luttenberger.

Baumeister Wilhelm Luttenberger saniert seit 14 Jahren Schloss Ehrnau in Mautern © KLZ / Johanna Birnbaum

Großprojekt Kernsanierung

Nach einer baulichen Bestandsaufnahme wurde 2017 das Großprojekt „überdachter Innenhof“ gestartet. „Wir dachten, dass bei den Arkadengängen nur einiges auszubessern wäre, doch das war ein Irrtum. Wir mussten Böden und Decken komplett erneuern“, erzählt Luttenberger, der bei der Revitalisierung eng mit dem Denkmalschutz und dem Land Steiermark zusammenarbeitet.

Auch Nebenräumlichkeiten wurden mit viel Liebe, Aufwand und auch großem Können auf den neuesten Stand gebracht, immer bedacht, Historisches zu erhalten und zu bewahren.

Waschhaus wurde Büro- und Wohnbereich

Doch nicht nur das Schloss selbst wurde von Luttenberger wieder zurück ins Leben geholt. Auch das ehemalige Waschhaus wurde generalsaniert. „Dort wurde die Wäsche des ehemaligen Siechenhauses gewaschen. Nun ist es im Erdgeschoss mein Büro, wenn ich von der Oststeiermark hier bin und im ersten Stock habe ich einen Wohnbereich eingerichtet, weil ich ja auch hier bleibe, wenn Veranstaltungen sind oder wir wieder arbeiten“, erläutert Luttenberger.

Und die Arbeit geht in dem großen Gebäudekomplex auch die nächsten Jahre nicht aus. Wieviel Geld er selbst schon in seinen Traum vom Schloss investiert hat, verrät der Baumeister nicht. Doch die Hochwertigkeit der Revitalisierung lässt vermuten, dass es eine hohe sechsstellige Summe ist.