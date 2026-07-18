Das Schulschlusskonzert der Musikkapelle Außervillgraten ist ein fixer Bestandteil im Veranstaltungskalender der Gruppe. Bereits im Vorfeld wurde eifrig darüber diskutiert, zu welchem der Disney-Lieder die Kinder einen Tanz einstudiert haben könnten. „Der ewige Kreis“, „How Far I´ll Go”, “Jetzt geht‘s los” oder doch „Probier´s mal mit Gemütlichkeit“? Die Antwort erhielten Musiker und Zuschauer im Rahmen des Konzertes. 18 Kinder der Volksschule Außervillgraten und acht junge Talente der Mittelschule Sillian verbachten die letzten Wochen damit, ihre Darbietung zu proben. Teresa Schneider und Pia Garrigosa von der Tanzschule „Tanzart“, und die Jugendreferentinnen Jasmin Trojer und Elena Walder haben die Choreographie gestaltet und die Kinder beim Einstudieren tatkräftig unterstützt.

Vor dem prall gefüllten Dorfplatz präsentierten die jungen Tänzer ihre Choreographie zum Stück „How Far I´ll Go“ aus dem Disney- Musical „Vaiana“. Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die gemeinsame Aufführung des Marsches „Castaldo“ mit sieben Nachwuchs-Musikantinnen, die die Landesmusikschule Sillian besuchen und die Musikkapelle Außervillgraten bereits im kommenden Jahr musikalisch verstärken werden.