Erst vor wenigen Wochen eröffnete „Mocafe“ die neue Rösterei in Gaimberg, nun folgt bereits der nächste Meilenstein. Peter Mrosik steigt über seine Annapurna Holding als Gesellschafter bei der einzigen Osttiroler Kaffeerösterei ein. Martin Bodner und Lukas Jungmann bleiben Mehrheitseigentümer und führen das Unternehmen weiterhin operativ. Die beiden Unternehmer hatten die traditionsreiche Rösterei Ende vergangenen Jahres übernommen und setzen seither auf die Verbindung von handwerklicher Röstkunst und einem modernen Markenauftritt. Mit dem Leitsatz „Escape the Ordinary“ verfolgt „Mocafe“ das Ziel, sich auch über die Region hinaus zu etablieren.

„Wir haben ‚Mocafe‘ mit viel Herzblut aufgebaut. Dass wir mit Peter Mrosik einen Unternehmer gewinnen konnten, der langfristig denkt und Unternehmen nachhaltig entwickelt, freut uns enorm. Es bestätigt unseren Weg und gibt uns den richtigen Partner, um unsere Vision deutlich schneller umzusetzen“, sagt Bodner. „Für uns ist klar: Ein außergewöhnlicher Kaffee aus Osttirol kann Menschen weit über unsere Region hinaus begeistern.“

Expansion in Europa

Mrosik zählt zu den Eigentümern der weltweit tätigen profine Group und investiert über seine Beteiligungsgesellschaft Annapurna Holding in Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Von der Kaffeerösterei zeigt er sich überzeugt: „Mich haben sowohl die Qualität des Kaffees als auch das mutige Gesamtkonzept überzeugt. ‚Mocafe‘ verbindet erstklassiges Handwerk mit einer unverwechselbaren Identität. Genau solche Unternehmen besitzen das Potenzial, weit über ihre Heimat hinaus erfolgreich zu sein. Gemeinsam möchten wir ‚Mocafe‘ Schritt für Schritt in weiteren europäischen Märkten etablieren.“

Für Kundinnen und Kunden soll sich durch den Einstieg des neuen Gesellschafters nichts ändern. Rösterei, Rezepturen und Team bleiben unverändert. Laut Jungmann sei die Beteiligung zugleich „ein starkes Signal für die Region“. „Dass sich ein Unternehmer wie Peter Mrosik für ein junges Unternehmen aus Osttirol entscheidet, macht uns stolz. Es zeigt, dass auch abseits der großen Ballungsräume Ideen entstehen können, die europaweit Aufmerksamkeit gewinnen.“ Gleichzeitig bleibt eines unverändert: „Mocafe“ ist und bleibt eine Osttiroler Marke.