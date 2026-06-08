Mit einer außergewöhnlichen Inszenierung zwischen Kaffeeduft, Zauberei, DJ-Musik und Zirkusatmosphäre feierte Mocafe am 3. Juni die Eröffnung seiner neuen Rösterei in der Zettersfeldstraße in Gaimberg. Zahlreiche Kunden, Partner, Freunde und Wegbegleiter nutzten die Gelegenheit, die neuen Räumlichkeiten zu besichtigen, Kaffeesorten zu verkosten und die Menschen hinter der Marke kennenzulernen.

Lukas Jungmann und Martin Bodner schlagen ein neues Kapitel auf © Fabien Egger

Im Mittelpunkt des Abends stand ein Bühneninterview mit den Eigentümern Martin Bodner und Lukas Jungmann. Die beiden Unternehmer hatten die traditionsreiche und einzige Osttiroler Rösterei im vergangenen Jahr übernommen und präsentierten nun erstmals die neue Markenwelt. „Wir wollten nicht einfach eine Kaffeerösterei übernehmen. Unser Ziel war es, etwas Eigenes aufzubauen und zu zeigen, dass auch aus Osttirol heraus moderne Marken entstehen können“, erklärte Bodner. Für ihn stehe dabei nicht nur das Produkt im Vordergrund. „Eigentlich geht es gar nicht um Kaffee. Es geht um Momente. Um die Menschen, mit denen wir sie teilen. Kaffee ist nur die Bühne dafür“, sagte er.

Kaffee als Bühne für Begegnungen

Die Besucher erhielten Einblicke in die neue Rösterei und konnten das überarbeitete Erscheinungsbild der Marke kennenlernen. Die bewusst gewählte Zirkuswelt soll dabei die Philosophie von Mocafe widerspiegeln. Sie soll überraschen, Neugier wecken und Menschen für einen Moment aus dem Alltag herausholen. Passend dazu begleitet der Leitsatz „Escape the Ordinary“ die Marke.

„Die Grundlage ist immer ein hervorragendes Produkt. Gleichzeitig wollten wir eine Marke schaffen, die Menschen überrascht, Freude macht und im Gedächtnis bleibt“, sagt Jungmann. „Die Welt ist oft ernst genug. Mit Mocafe möchten wir zeigen, dass Qualität, Kreativität und ein bisschen Staunen wunderbar zusammenpassen.“ Ein besonderer Dank galt an diesem Abend auch Andreas Moser, der die Rösterei seit 2005 aufgebaut und über viele Jahre geprägt hat. Die neuen Eigentümer würdigten seine Arbeit und seine Unterstützung beim Übergang. Für Bodner und Jungmann markiert die Eröffnung einen wichtigen Meilenstein: „Wir haben noch viele Ideen und Pläne. Die Eröffnung war für uns kein Ziel, sondern ein Startschuss“, betonte Jungmann.