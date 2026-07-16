An wohl keinem Bauprojekt erhitzten sich die politischen Gemüter, aber auch die der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lienz, in den vergangenen zwei Jahren so stark wie an der sogenannten Isel- oder Sonnenlounge. Vor allem die ersten Visualisierungen sorgten für Empörung. Den einen war die Einbuchtung der Uferschutzmauer am Iselkai zu groß, den nächsten der Bereich zu stark verbaut. Wieder andere sahen erst gar keinen Sinn und Zweck in dem Vorhaben. Auch dass für das Projekt – generell in die 14 Millionen schweren Maßnahmen zum Hochwasserschutz eingebunden – alte Bäume gefällt werden sollten, missfiel nicht nur Naturschützern wie dem Verein Osttirol Natur. Fast 1300 Stimmen wurden gegen das Projekt gesammelt. Diverse Spitznamen kamen hinzu: Aus der Sonnenlounge wurde die „Betonlounge“ oder die „Sonnenbrandlounge“.

„Das wird einfach nett“

Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ), aber auch Christian Steininger (ÖVP), Obmann im Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung, hielten jedoch eisern an den Plänen fest. Es wurde nachgebessert, die Lounge in den finalen Planungen deutlich verkleinert und „grüner“. Sitzbänke aus tauerngrünem Serpentinit-Naturstein statt aus Beton kamen samt Holzauflage dazu. Steininger in einer der vielen Gemeinderatssitzung, in der das Vorhaben zur Kontroverse wurde: „Die Sonnenlounge wird unter Wert geschlagen. Sie ist ein Gewinn für das Verweilen, für das Entspannen, für den Genuss am Iselkai. Das wird einfach nett.“

Das Gras muss noch anwachsen

Inzwischen ist die Lounge rein baulich gesehen fertig. Hinein kommt man aber nicht, die Tore sind versperrt. Genau das besagte Grün sei daran schuld, wie Blanik am vergangenen Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung auf Nachfrage erklärte. „Es geht um das Anwachsen. Damit der Bewuchs Zeit hat, sich ordentlich zu verwurzeln.“ Die große Hitze und Trockenheit zuletzt wären nicht hilfreich gewesen, man hätte nachträglich sogar noch mit einem anderen Substrat gearbeitet. „Ziel ist, dass in dieser Schräglage eine wirklich schöne, dichte Grasdecke entsteht, die man dann gut begehen kann.“ Die Bürgermeisterin versicherte, dass die Sonnenlounge offenstehen, sobald die Grasnabe stabil sei – und buchstäblich Gras über ein altes Streitthema gewachsen ist.