„Mit dem Wetter steht und fällt vieles. Ich werde mit Pater Martin sprechen, dass er oben ein gutes Wort für uns einlegt.“ In einer launigen Medienrunde warf Lienz-Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) einen ersten Blick auf das kommende Sommerfest in der Bezirkshauptstadt. Vom 7. bis 9. August wird die City zur Bühne. Genauer gesagt zu acht Bühnen, so viele bauen die Verantwortlichen rund um die Stadtgemeinde, den Tourismusverband (TVB) und das musikalische Mastermind Hannes Ladinig auf. Zwei Plätze werden im Vergleich zum Vorjahr neu bespielt: BORG-Areal und Marktplatz.

300.000 Euro kostet das Fest

Seit Monaten laufen die Vorbereitungen, erklärten Blanik, Ladinig und TVB-Obmann Franz Theurl im Dreiklang: „Die Organisation fordert den Wirtschaftshof, die Bauhöfe, den TVB – da steckt enormer Aufwand dahinter, den man von außen oft nicht sieht.“ Apropos: Rund 300.000 Euro lässt man sich die dreitägige Sause kosten, wobei viel über ehrenamtliche Tätigkeiten abgedeckt wird. Theurl: „Was der Hannes mit seinem Team macht, ist an Perfektion kaum zu überbieten. Das läuft wie ein Uhrwerk.“

An die 30.000 Besucher kamen im Vorjahr © Andre Schmidt

Das gilt für die Betreuung der Stände ebenso. 30 Vereine sind dabei und bieten selbstgemachte, regional geprägte Köstlichkeiten sowie eine reichhaltige Getränkekarte. Die Preise sind überall ident, beziehungsweise im Vorfeld abgestimmt. Löblich: Im Vergleich zum Vorjahr wird es um keinen Cent teurer, die Kinder kommen etwa schon um 1,50 Euro in den Genuss eines verdünnten Holunder- oder Himbeersafts (300 ml). „Das Sommerfest muss für alle Vermögensklassen leistbar sein“, betonte Theurl. Die Einnahmen dürfen die Vereine behalten und vor allem in die Jugendarbeit investieren. Blanik: „Das ist ein wichtiger Part für unsere Gemeinschaft.” Zirka 300.000 bis 400.000 Euro hätten die Vereine im Vorjahr zusammenbekommen.

Die Einnahmen bleiben den Vereinen, wie hier den EH Turtles Eichholz © Andre Schmidt

Bewusst fischen die Sommerfest-Macher diesmal verstärkt abseits des Lienzer Talbodens. Neben den bekannten Lienzer Vereinen sind zwei große Clubs aus dem Umland, die Eishockey-Cracks aus Huben sowie die Kicker aus Sillian-Heinfels, dabei. Ziel sei es, auch aus Iseltal und Oberland noch mehr Gäste anzulocken. Die kamen im Vorjahr fleißig. Fast 30.000 Besucherinnen und Besucher zählte man. „Das ist super für die Vereine, ergibt zudem eine enorme Wertschöpfungskette für die ganze Stadt“, sagte Theurl. Immer mehr kämen von außerhalb. So sei es laut Ladinig teils gar nicht so leicht, für die Bands noch Hotelzimmer in Lienz zu bekommen.

Bereit für das Sommerfest: Franz Theurl, Elisabeth Blanik und Hannes Ladinig © Andre Schmidt

Stolz zeigte man sich, dass es im Vorjahr keinerlei Vorkommnisse und keinen Polizeieinsatz gab. Das Thema Sicherheit (Theurl: „Wenn etwas passiert, gehe ich ins Gefängnis.“ – Blanik: „Ich komme dich besuchen.“) würde immer wichtiger werden. Über hundert Seiten fasst der Maßnahmenkatalog. Dabei bekamen die Besucher von Andrea Zanier, deren Agentur Azett das Fest betreut, ein Lob mit auf dem Weg: „Alle achten super auf sich und die Stadt. Viele von außen sind immer ganz verwundert, wenn es am nächsten Morgen bei uns so aussieht, als hätte es gar kein Fest gegeben.“

Heuer mit landestypischem Empfang

Ein paar Neuerungen hatten Blanik und Co. auch dabei. So wird es am Freitagabend einen landestypischen Empfang zur Eröffnung geben. Italo-Hits mit Ivano Albano schließen daran an. Im Klostergarten und am Hauptplatz steigt nicht nur der Frühschoppen, sondern auch ein ausgeweitetes Kinderprogramm mit Karussell, Rodeo-Reiten, Eisenbahnfahrt, Hüpfburgen, aber auch Theaterstücken – und das kostenlos oder zu sozialverträglichen Preisen. Fünf in der Stadt verteilte Fotoboxen sollen die Gäste zum Mitmachen auf den Social-Media-Kanälen animieren.

Das vom musikalischen Leiter Hannes Ladinig zusammengestellte Bühnenprogramm begeistert stets © Lukas Unterwaditzer

Bleibt das Wichtigste: Einmal mehr hat Ladinig ein mit herausragenden regionalen Bands und anderen Topacts gespicktes Musikprogramm zusammengestellt. 58 Bands, DJs und Kapellen sind dabei. So treten „Die Jungen Zillertaler“ auf, die „Dolomiten Böhmer“ oder auch die „Hauger Musikkapelle Leisach“. Ebenso „Kyera & Band“, „Eva & Moni“ oder „Jimmy and the Goffballs“. Und viele mehr. Auch an eine Abba-Coverband aus Italien traut man sich diesmal heran. Die Bühnen sind thematisch abgegrenzt: hier Blasmusik, drüben Latin Music, dort Acoustic Sound. Öffnungszeiten am Samstag gehen von 17 bis 1 Uhr, am Sonntag (auf zwei Plätzen) von 9 bis 17 Uhr. Das Programm findet man auf den Internetseiten des TVB; der bekannte, praktische Faltplan mit allen Infos wird in Kürze in der Stadt ausliegen.

Die Vorfreude zumindest ist groß. Blanik: „Bei diesem Fest trifft Tradition auf Moderne, Jung auf Alt. Es ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. Das Miteinander macht es für mich aus.“