Elisa und Theresa Mutschlechner, die Töchter des vor zwei Jahren verstorbenen Olala-Gründers Hans Mutschlechner, hatten zusammen mit Markus Mayr vom Kulturverein Ummigummi gerade das komplette 2026er-Olala-Programm vorgestellt, als ihnen noch etwas auf dem Herzen lag. Mayr: „Vor nicht einmal zwei Wochen platzte die Bombe.“ Aus heiterem Himmel erfuhren die Olala-Macher, dass eine Regierungspartei aus Wien im Rahmen einer Österreich-Tour eine Versammlung auf dem Johannesplatz abhalten würde. Samt Klubobmann und das am „Olala-Freitagnachmittag“. Eine Art Sicherheitsabstand von 50 bis 150 Meter wäre für die Olala-Shows – auf dem Johannesplatz finden stets viele Aktionen für Kinder, aber auch die „Walking Acts“ statt – verpflichtend gewesen. Unmöglich laut Mayr: „Wir hätten weichen müssen.“

Versammlung steht über Veranstaltung

Eine Chance, dies zu verhindern, bestand zunächst nicht. „Die Bezirkshauptmannschaft hat uns erklärt, dass eine politische Versammlung über einer Veranstaltung steht“, führte Mayr aus. Erst mit Hilfe von Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ), die ihre Beziehungen in die Landes- und Bundespolitik zugunsten von Olala ausspielte, rückte die besagte Partei vom Vorhaben der Versammlung ab. Um welche Partei es sich handelt, wollten die Drei übrigens nicht verraten, „um denen nicht noch eine Plattform zu geben“.

Trotzdem gute Laune: Markus Mayr, Elisa Mutschlechner und Theresa Mutschlechner © André Schmidt

Denn: Der Klubobmann hat inzwischen online angekündigt, dennoch nach Lienz zu kommen und sich Olala als Besucher anzuschauen. Mayr: „Der will scheinbar mit einer Entourage von Leuten über das Olala-Gelände spazieren. Dann gibt es Verteilaktionen und Fotos mit dem Klubobmann zwischen unseren Walking Acts, das zipft uns schon an.“ Zwar sei man der Politik in Stadt, Land und Bund grundsätzlich für die finanzielle Unterstützung dankbar, politische Werbung beim Festival sei jedoch ein Unding. „Aber wir können es leider nicht verhindern“, sagte Mayr. Bei den Mutschlechner-Schwestern herrscht ebenfalls Unverständnis: „Wir haben nichts gegen diese Partei. Aber Ummigummi war immer ein politisch neutraler Verein. Und das möchten wir bleiben.“ Man richtete daher eine Botschaft über die Osttiroler Medien: „Wir distanzieren uns ganz klar von jeglicher politischen Aktion.“