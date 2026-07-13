„Ein 35. Olala ist keine Selbstverständlichkeit. Es gibt wenige Festivals dieser Art, die so lange existieren.“ Stolz präsentierten Theresa und Elisa Mutschlechner den Ablauf des diesjährigen Straßentheater und Zirkusfestival in Lienz. Zwei Jahre nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters und Festival-Gründers Hans Mutschlechner haben sich die Schwestern mit der Programmgestaltung längst emanzipiert, dennoch bleibt „Mr. Olala“ präsent. Viele Acts, die man verpflichten konnte, hätte schon der Vater auf seiner Liste gehabt. Das „Zebra Stelzentheater“ war sogar vor 34 Jahren das erste Mal da, zu Ehren des Jubiläums kommen sie heuer mit eigentlich bereits ausrangierten Kostümen. Elisa Mutschlechner: „Das hatte sich der Papa immer gewünscht.“

Volle Vorfreude: Markus Mayr sowie Elisa und Theresa Mutschlechner © Andre Schmidt

Finanzierung wird „nicht gerade leichter“

Auch die Erfahrungen des Vorjahres flossen ein. So sei es bei den Acts in der Stadt oft zu voll gewesen. Für heuer hat man die Anzahl der Gruppen von 30 auf 25 reduziert, sich „Qualität statt Quantität“ als Motto gegeben. Die Künstler treten aber häufiger auf, damit die Besucher die Chance haben, jede Show zu sehen. „Das ist effizienter und nachhaltiger. Viele Gruppen kommen von weit her, Lienz liegt nicht gerade zentral“, erklärte Elisa Mutschlechner. Für einen Auftritt alleine würde sich die Fahrt oft nicht lohnen. Generell wird die Finanzierung „nicht gerade leichter“, wie Markus Mayr von Ummigummi, dem Verein hinter Olala, berichtete. Um 200.000 Euro beträgt das Budget, treue Sponsoren sowie die noch immer gut fließenden Mittel von Bund, Land, Stadt und Tourismusverband tragen es. Apropos: Rund 50 Ehrenamtliche, darunter immer mehr junge Helferinnen und Helfer, sorgen für den Ablauf und dafür, dass sich die Künstler aus 13 Nationen in Osttirol wohlfühlen.

Immerhin drei Gruppen aus Österreich konnte man anheuern. „Die Zirkusszene hierzulande wird immer mehr gefördert. Das war auch etwas, wofür sich der Papa immer eingesetzt hat.“ Überhaupt hält das Olala Neuerungen parat. Zirkusfestival und Straßentheater sind heuer strikt getrennt. Von Montag, dem 27. Juli, bis Mittwoch wird ein 350 Menschen fassendes Zirkuszelt auf dem Gelände der Hochstein-Talstation stehen. Es wird die Heimat für den „Cirque la Compagnie“ aus Frankreich mit der Show „Pandax“, bei der ein Fiat Panda, eine Urne und fünf Brüder im Fokus stehen – samt kreativer, spektakulärer Akrobatik. Theresa Mutschlechner: „Das ist ein moderner Familienzirkus. Und es wird eine emotionale Geschichte erzählt.“ Mayrs Dank galt in dem Zuge den Lienzer Bergbahnen, die den Umzug vom Areal an der im Umbau befindlichen Dolomitenhalle zum Hochstein möglich gemacht haben.

Mittagsparade als Höhepunkt

Von Donnerstag bis Samstag zieht Olala in die Stadt. Fünf Shows („alle Elemente der Zirkuskunst sind dabei“) treten über drei Tage verteilt am Hauptplatz auf. „So hat es vor 35 Jahren angefangen“, unterstrich Theresa Mutschlechner die Bedeutung des Straßentheaters. Dazu gehören wie jedes Jahr die „Walking Acts“: Theatergruppen, die durch die Stadt ziehen. Ein Schwerpunkt ist das Thema Luftballons: So wird ein riesiger, nur aus Ballons erstellter Leguan – auch das heurige Plakatmotiv – der Gruppe „Coqueliquot Balloons“ für Staunen sorgen. Gleiches gilt für die Mittagsparade am Samstag als traditionellen Höhepunkt in der Fußgängerzone.

Interaktion ist ein weiteres Olala-2026-Schlagwort. Viele Acts laden zum Mitmachen ein, speziell für die Kinder ist am Johannesplatz mit Murmelspiel und Co. viel geboten. Jung und Alt können sich zudem beim „mobilen“ Volleyballspiel austoben. Den Mitmachzirkus gibt es ebenso wieder, dieses Jahr am Iselkai. Und: Alles was Olala-technisch auf der Straße passiert, ist kostenlos. Das gilt auch für „Olala Magica“: Verschiedende Lichtinstallationen werden das Schloss Bruck in faszinierende Farben tauchen. „Für uns ist das einfach ein magischer Ort“, so die Schwestern. Höhepunkt wird der Abschlussabend am Samstag sein, wenn die belgisch-italienische Gruppe rund um Künstler Piergiorgio Milano mit für das Schloss Bruck maßgeschneiderter Luftakrobatik für offenen Münder sorgen will.

Bleiben die berühmten „Olala Specials“, die diesmal am Donnerstag- und Freitagabend im Stadtsaal stattfinden und von Ö3-Legende Eberhard Forcher moderiert werden. Atemberaubende Akrobatik auf Cirque-du-Soleil-Niveau, aber auch eine Jo-Jo-Show oder ein Schattentheater werden die sechs Gruppen in intensiven Acts zeigen. Tickets für die Specials sowie den Cirque la Compagnie sind bereits über Oeticket Light und www.olala.at erhältlich. Es wird zudem wieder einen Infostand auf dem Johannesplatz sowie eine Abendkassa geben. Die Preise betragen 22 und 27 Euro (Kinder) sowie 28 und 33 Euro (Erwachsene).