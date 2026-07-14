Eine prägende Persönlichkeit der regionalen Wirtschaft ist verstorben. Werner Jost erlag am Samstag, dem 11. Juli 2026, seinen schweren Verletzungen, die er bei einem tragischen Unfall erlitten hatte. Der 63-Jährige war als Geschäftsführer der Firma Werner Jost mit Standorten in Ligist und Krottendorf-Gaisfeld sowie als stellvertretender Regionalstellenobmann der Wirtschaftskammer im ganzen Bezirk Voitsberg und darüber hinaus bekannt.

Seit 1998 führte er die Firma Jost. Das Familienunternehmen besteht seit über 60 Jahren. Neben dem Stammsitz in Ligist, wo das gesamte Leistungsspektrum von Maler-, Anstreicher- und Industrielackierarbeiten angeboten wird, wurde im Jahr 2004 eine Karosserie- und Lackierwerkstatt in Krottendorf errichtet. Jost sah sich gemeinsam mit seinen über 50 Mitarbeitern sowie seinen Lieferanten und treuen Kunden als große Familie. Für seine langjährigen Dienste an der Öffentlichkeit sowie seine unternehmerischen Leistungen wurde Werner Jost 2023 der Titel „Kommerzialrat“ verliehen.

Herz für das Gemeinwohl

So erfolgreich Jost als Unternehmer war, so groß war auch sein soziales Engagement. Anlässlich seines Firmenjubiläums und seines 60. Geburtstags verzichtete er auf Geschenke und bat stattdessen um Spenden für einen guten Zweck. Jahr für Jahr unterstützte er zudem die Gemeinden dabei, Familien in finanziellen Notlagen unbürokratisch zu helfen. Sein Leitsatz lautete: „Hilf anderen, wenn du kannst.“

Werner Jost hinterlässt seine Gattin, seine beiden Kinder, seine Mutter sowie zwei Geschwister. Der Trauergottesdienst findet am Freitag, 17. Juli, um 10 Uhr in der Pfarrkirche Ligist statt. Zum persönlichen Abschiednehmen ist Werner Jost am Mittwoch, 15. Juli, ab 9 Uhr in der Aufbahrungshalle Ligist aufgebahrt.